شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسيسكو" يشيد بالتعاون والجهات المختصة فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأعلن المالك خلال تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء- بعد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني-
عن استعداد المنظمة لدعم الجوائز الموريتانية التقديرية وإدراجها ضمن جوائز (الإسيسكو) الدولية، وأيضاً مساهمة (الإسيسكو) وشراكتها لتوفير إمكاناتهما المادية والمعنوية المتاحة للإسهام في إنجاح الاحتفال السنوي بمهرجان المدن الموريتانية القديمة ، كما أعلن المالك عن إنشاء معهد لتكوين الأئمة في موريتانيا، وذلك من أجل الحفاظ على الإشعاع العلمي والحضاري لموريتانيا، ودعم المدرسة التقليدية الموريتانية بإعتبارها رائدة في مجال التعليم الاصلي، حيث حافظت على نشر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتعهد بإدراجها ضمن التراث العالمي للاسيسكو، وفتح محاظر (مدارس) في العالم الإسلامي تتبع المنهج المحظري الموريتاني.
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