شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شبان يسرقون محفظة «مسن».. كاميرات المراقبة وثقت الحادث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة قيام ثلاثة شبان بالترصد لرجل مسن وسرقة محفظته. Advertisements وظهر خلال المقطع شخص مسن وفجأة ظهر ثلاثة شبان والتفوا حولوا وقام أحدهم بمحاولة إشغاله فيما قام الآخران بسرقة المحفظة والانصراف. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية، سرعة ضبط الشبان واتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للنظام، لمنع مثل هذه الممارسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 شبان يسرقون محفظة «مسن».. كاميرات المراقبة وثقت الحادث (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.