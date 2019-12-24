شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح البيانات الواجب توافرها على بطاقة الأسماك المبردة والمجمدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن بطاقة الأسماك المبردة والمجمدة يجب أن تحتوي على مجموعة من المعلومات المهمة للمستهلك ومنها على سبيل المثال الاسم التجاري والنوع والوزن والمصدر.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن بطاقة الأسماك المبردة يجب أن تشتمل على البيانات التالية: “الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، مصدر السمك، طريقة الحفظ، الوزن الصافي، بلد المنشأ“.

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أما الأسماك المجمدة فيجب أن تحتوي بطاقة البيانات الخاصة بها على : “الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، الوزن الصافي الحقيقي وبطريقة واضحة بعد عملية تسييح الثلج، مصدر السمك، التخزين، تاريخ التجميد والصلاحية، بلد المنشأ“.