“إسعاد شرطة دبي” تستقطب عروضاً من المملكة العربية السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي: الوطن

في إطار حرصها على استقطاب أفضل العروض والخدمات لإسعاد حاملي بطاقة “إسعاد”، وقعت لجنة بطاقة “إسعاد” التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عددا من العقود مع مجموعة من الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاسيما تلك التابعة لقطاعات الفنادق والمطاعم والمنتزهات الترفيهية.

وترأس الوفد النقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران في اللجنة وعدد من الأعضاء، وقال النقيب السويدي إن هذه الزيارة تعد استكمالا للزيارات السابقة التي قام بها ممثلون عن لجنة بطاقة إسعاد، والتي استطعنا من خلالها توقيع عقود مع عدد من الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وفتح قنوات للتواصل مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقيم أنشطة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

وأكد أن أعضاء اللجنة وبرئاسة السيدة منى العامري، يسعون دائما إلى تطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق الشراكات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بما يوفر خيارات أكثر عددا وتنوعا لحامل البطاقة ويحقق أهداف اللجنة في إسعاد حاملي البطاقة من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على مستوى الدولة.