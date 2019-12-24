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دمشق تحجز على أموال ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف

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ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف فرضت السلطات السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أبن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم بسبب "مخالفات جمركية".

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وأصدرت مديرية الجمارك السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها رامي مخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز.

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TOPSHOT - Algerians chant slogans and wave national flags during a protest rally against ailing President Abdelaziz Bouteflika's bid for a fifth term in power, in the capital Algiers on March 1, 2019. - The demonstrations came a week after tens of thousands of people rallied in the North African state against 82-year-old Bouteflika's decision to stand in the April 18 election. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP) (Photo credit should read RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images)

ويأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات  أخرى."

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وتقدر قيمة الرسوم والغرامات على مخلوف بنحو 11 مليار ليرة سورية  أي ما يعادل 21 مليون دولار.

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كما صدرت قرارات من قبل السلطات السورية بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار وكان آخرهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم "المخالفات الجمركية" التي كانت سببا للحجز.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن فرض الحكومة السورية الإقامة الجبرية على رامي مخلوف، حيث تشير المعطيات إلى حملة واسعة لتحجيم نفوذ المتنفذين في فترة الحرب من أجل تعزيز نفوذ أجهزة الأمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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