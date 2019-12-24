دمشق تحجز على أموال ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف

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وأصدرت مديرية الجمارك السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها رامي مخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز.

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ويأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى."

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وتقدر قيمة الرسوم والغرامات على مخلوف بنحو 11 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 21 مليون دولار.

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كما صدرت قرارات من قبل السلطات السورية بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار وكان آخرهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم "المخالفات الجمركية" التي كانت سببا للحجز.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن فرض الحكومة السورية الإقامة الجبرية على رامي مخلوف، حيث تشير المعطيات إلى حملة واسعة لتحجيم نفوذ المتنفذين في فترة الحرب من أجل تعزيز نفوذ أجهزة الأمن.