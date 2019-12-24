شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يرعى السبت القادم حفل سباق نادى الفروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسيصاحب السباق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسروالأطفال، والعروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية وستكون الجائزة الكبرى سيارة تقدم للجمهور في نهاية الحفل.
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