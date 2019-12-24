شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ المسحيين فى الإمارات والعالم بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، المسحيين فى الإمارات والعالم بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وكتب محمد بن زايد :" أتقدم بأجمل التهاني إلى أصدقائنا المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنياً في هذه الذكرى أن يعم السلام والأمن والتسامح والخير ربوع الأرض".



محمد بن زايد

من جانب أخر، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا أمس، حيث بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، علاقات الصداقة، وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات، والآفاق المستقبلية لتطويرها؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها وثمَّن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به الإمارات، وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الإفريقية بوجه عام.

من جانب أخر، كان قد دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الجموع الإماراتيين إلى المشاركة في المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.