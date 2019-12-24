شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثيين بينهم قيادى فى قصف للجيش اليمنى بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لقي 5 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، غربي مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للمليشيا في منطقة الربيعي، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم قيادي ، كما اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثى الانقلابية باستمرار انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطنى وتهديد الأمن القومى والمعيشى للشعب اليمنى ، وأكد عبدالملك - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.