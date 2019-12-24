شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة الرياض" : القبض على 24 متهما بالتحرش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة فى وسائل التواصل الاجتماعى عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض.
وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية 24 متهماً من المتورطين فى ذلك ، حيث تم القبض عليهم ، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.
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