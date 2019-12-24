شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات نمساوية عاجلة إلى شمال العراق بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى شمال العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد. وقالت مصادر في الكنيسة الكاثوليكية النمساوية إن المساعدات تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإنسانية والخيرية الكاثوليكية، لافتة إلى أن المساعدات موجهة بالأساس إلى المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق وإلى سهل نينوى، موضحة أن معظم المساعدات من المواد الغذائية وموجهة إلى الأسر الأكثر فقرًا ، وأشارت المصادر إلى أنه تم منح البطريرك الكلداني لويس رافائيل ساكو سلطة توزيع المساعدات، وقد فضل البطريرك ألا تكون الاحتفالات كبيرة بالعيد هذا العام بسبب الظروف الأمنية الصعبة بالبلاد ، وافاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لفرض الأمن فى ناحية ابى صيدا بمحافظة ديالى. Advertisements وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فوج استطلاع تابع لفرقة الرد السريع نفذ، صباح اليوم، عملية عسكرية لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا (30 كيلو متر شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى)، مضيفا أن العملية تهدف إلى فرض الأمن والتمركز بالناحية.

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