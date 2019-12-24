شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: رقم إلكترونى للإبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية دعوتها ملّاك الإبل، المبادرة لتسجيل إبلهم وإصدار الرقم الإلكتروني الخاص بها، بتقديم طلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ، وقالت الوزارة: "عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن إذ تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة".

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وأضافت: "يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقما تسلسليا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيأ لهذا الغرض" ،ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة، وتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية ،

ويسهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.