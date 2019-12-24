الرئيس الموريتاني يفصح عن ممتلكاته

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

أفصح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الثلاثاء، عن ممتلكاته، وذلك بعد 4 أشهر من انتخابه رئيسا للبلاد.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، صرح ولد الغزواني بممتلكاته لمقرر لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية (قضائية).

ولم تكشف الوكالة، تفاصيل الممتلكات التي صرح بها ولد الغزواني ولا حجمها.

وانتخب ولد الغزواني يونيو/حزيران الماضي، رئيسا للبلاد، خلفا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.