روسيا تشرع في تأسيس قوة محلية تابعة لها شمال شرقي سوريا

قالت مصادر مطلعة، إن القوات الروسية المتمركزة شمال شرقي سوريا شرعت بتأسيس وحدات عسكرية محلية تابعة لها في المنطقة.
وأوضحت المصادر لمراسل الخليج 365، أن تأسيس الوحدات المذكورة بدأ في مدينتي عامودا وتمر التابعتين لمحافظة الحسكة واللتان تضمان نقطتين عسكريتين روسيتين.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن تجنيد 400 شاب، حيث سيتولى مسلحون من منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية تدريبهن على مختلف أنواع الأسلحة بإشراف روسي.
وذكرت المصادر أن مهمة تلك الوحدات العسكرية ستكون مبدئيا حماية القواعد والنقاط العسكرية الروسية ومرافقتها خلال التجول في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى بدء روسيا بتوسيع نقطتيها العسكرتين في تل تمر وعامودا وأرسلت عربات مصفحة ومروحيات إسعاف، ومن المتوقع أن تصل العشرات من البيوت المسبقة الصنع إلى النقطتين.
وخلال الشهرين الماضين تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أمريكية قبل أن تنسحب منها الأخيرة إثر انطلاق عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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