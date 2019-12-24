لافروف: مصر تحتجز مواطنين روس تقول إنهم مشتبه بانضمامهم لـ"داعش"

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو طالبت مصر بتوضيح أسباب توقيفها مواطنين روس، قالت إنهم مشتبه في انضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقل موقع فضائية "روسيا اليوم"، الثلاثاء، عن لافروف، قوله: "طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم، ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات".

وتابع: "قيل لنا شفهيا إن التحقيقات تجرى بشكل مغلق، وبالتالي لا يسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة حيث تعقد بشكل سري"، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب "روسيا اليوم"، احتجزت السلطات المصرية في أغسطس/آب 2018، في القاهرة مجموعة مواطنين روس وصلوا إلى المدينة للدراسة.

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و"لاحقا تم إخلاء سبيل بعضهم، لكن مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية، لا يزال غامضا"، وفق المصدر ذاته.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أفادت "روسيا اليوم"، أن مسؤول القسم القنصلي في السفارة الروسية بالقاهرة، يوسف أباكاروف، قال: "انعقدت في 9 أبريل الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات رسمية إليهم بأعمال التطرف".

وأضافت آنذاك: "حتى هذه اللحظة كشف أن 4 منهم حبسوا في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس، حيث ذكر أباكاروف، في هذا السياق أن أجهزة الأمن المصرية لا تؤكد اعتقالهم لديها".

كما تشمل القضية مواطنة روسية من أصول قيرغيزية، وهي أم لـ5 أطفال، ووجهت إليها أيضا اتهامات بالتطرف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تبدو جيدة، وهناك تنسيق بينهما في مجالات عدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.