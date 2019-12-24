مركز حقوقي: إسرائيل منعت نحو 8 آلاف فلسطيني بالضفة من السفر

أيسر العيس/ الخليج 365

وثّق مركز حقوقي فلسطيني، منع السلطات الإسرائيلية لنحو 8 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة من السفر عبر معبر "الكرامة" على الحدود مع المملكة الأردنية، خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال مركز الدفاع عن الحريات (غير حكومي ومقره رام الله)، في تقرير له الثلاثاء، إنه وثّق منع 7 آلاف و984 شخصا من السفر، خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم 310 حالات منعتهم إسرائيل من السفر عبر معبر "الكرامة"، منذ بداية 2019.

وأضاف المركز، أنه "يواصل جهوده في مناهضة سياسة سلطات الاحتلال، بتقييد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك منع السفر المستمر منذ عقود، وعلى نحو يطال عشرات الآلاف من المواطنين، ويلحق ضررا فادحا في مسارات رئيسية من حياتهم".

واعتبر أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أكدتها أحكام القانون الدولي الإنساني".

وطالب المركز الحقوقي، المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بالعمل من أجل وضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية.

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وأشار إلى أن إسرائيل تواصل أيضا فرض الحصار وقيود مشددة على الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة.

ولفت أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس.

وتسيطر إسرائيل على جميع معابر الضفة الغربية، وكثيرا ما تمنع الفلسطينيين من المغادرة عبرها.

ويُمنع الفلسطينيون بشكل عام من السفر عبر مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، أو الإبحار عبر الموانئ الإسرائيلية، ليبقى معبر "الكرامة" على الحدود مع المملكة الأردنية سبيلهم الوحيد للخروج إلى العالم.

كما تفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة بنسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.