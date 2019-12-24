ليبيا.. مقتل 4 أشخاص بقصف طيران تابع لحفتر شرقي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، جراء استهداف طيران تابع لخليفة حفتر، مواقع مدنية بمنطقة تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فوزي أونيس، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال أونيس إن "4 شهداء و6 جرحى، سقطوا في قصف لمليشيات حفتر على مواقع مدنية في تاجوراء ظهر اليوم".

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وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.