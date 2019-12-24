بلدية تركية توزع مساعدات غذائية على 500 عائلة سورية

أعزاز/ الخليج 365

وزعت بلدية "يالوه ألطونوفا" الواقعة بولاية "يالوه" التركية (غرب)، الثلاثاء، مساعدات غذائية على 500 عائلة سورية بمخيمات النازحين، شمالي سوريا.

وجرى توزيع المساعدات، في مخيمات النازحين بمنطقة "أعزاز"، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

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وشملت المساعدات، مختلف المواد الغذائية، إضافة إلى حصص من الفحم لكل عائلة، من أجل التدفئة.

وقال رئيس البلدية متين أورال، في تصريح للأناضول، إن هذه المساعدات جرى توفيرها بدعم المواطنين الأتراك، وبعض المنظمات الإنسانية التركية.

وأضاف أورال، خلال توزيع المساعدات، أن المنطقة تعاني من مأساة إنسانية، معربا عن أمله في انتهائها قريبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.