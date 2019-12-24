مشافي إدلب السورية تطلق نداءً عاجلًا للتبرع بالدم

أعلنت مشافي محافظة إدلب شمالي سوريا عن حاجتها الملحة للدم، تزامنا مع مقتل عشرات المدنيين جراء العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، على المنطقة.
ودعت المشافي أبناء المنطقة للتبرع بالدم بشكل عاجل، وذلك لاستخدامها في علاج الأعداد الكبيرة من الجرحى التي تفد إليها.
وأفاد أحمد تحسين وهو طبيب في أحد المشافي بالمحافظة، أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في علاج الأعداد الكبيرة من الجرحى التي تتوافد إليهم، بسبب القصف المكثف للنظام وحلفائه.
وأوضح تحسين، أن عشرات الجرحى يصلون يوميا إلى المشافي، ومعظهم يكون قد فقد الكثير من الدم، ما تسبب بنفاذ كميات الدم المخزنة في المشافي ودفعها لتوجيه نداء عاجل للمواطنين ليتبرعوا بالدم.
وسقط أكثر من 225 قتيلا مدنيا بينهم 73 طفلا في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغ مجموع النازحين في الفترة ذاتها 215 ألف مدني، بحسب جمعية "منسقوا الاستجابة المدنية في الشمال السوري".
وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.
كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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