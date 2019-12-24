وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في مقر المستشفى بالرياض.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: «أخصائي نائب النساء والولادة، أخصائي أول العلاج الطبيعي، مساعد عام ثالث، سكرتير تنفيذي».

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا .