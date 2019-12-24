وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في مقر المستشفى بالرياض.
وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: «أخصائي نائب النساء والولادة، أخصائي أول العلاج الطبيعي، مساعد عام ثالث، سكرتير تنفيذي».
وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا .
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