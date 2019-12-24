أمانة الرياض تمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

صحيفة الخليج الالكترونية قررت أمانة منطقة الرياض منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدةً على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد. واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيز جهود الأمانة المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.

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