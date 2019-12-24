التنمر.. الجانب المظلم بالمدارس

صحيفة الخليج الإلكترونية

اعد التقرير : روان خالد السعلو: يعد التنمر المدرسي من المشكلات التي حظيت باهتمام عالمي النطاق نظرا لكونه أكثر أنواع العنف انتشارا وتزايدا في المحيط المدرسي وانعكاس اثاره السلبية على عملية التعلم ونفسية التلاميذ والمناخ المدرسي ويتضح هذا في تفشي حالات الفوضى والاضطراب والآثار الخطيرة التي تقع على المتنمرين أنفسهم والتي تتمثل في الدرجات السيئة وانخفاض الكفاءة الذاتية والاجتماعية.

ذكرت نجلاء النفيعي المرشدة طلابية في المرحلة الثانوية بالرياض، أن التنمر هو حب السيطرة والتملك بطريقة مباشرة او غير مباشرة تصدر من شخص تظهر عليه علامات السلوك العدواني تجاه أشخاص اقل شأناً وعمراً من المتنمر، مبينة ان هناك عدة أسباب للتنمر من أهمها : الأسرة والتنشأة والتربية على سلوكيات خاطئة من اهمها القوة وأخذ الحق، وثانياً :البيئة والمجتمع الذي يصفق للقوي ويمجد عضلاته ويحسب له الف حساب، ثالثاً :المدرسة ودورها الضعيف في تجاهل السلوكيات العدوانية وعدم ايجاد البدائل التربوية المحاربة لهذ السلوك العدواني.

و أضافت النفيعي ان هناك طريقتين للتعامل مع التنمر وما يهمنا هُم المتنمر ومن يقع عليه التنمر، المتنمر: دراسة حالته وتغير سلوكه وإيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع الاسرة والمدرسة وتكثيف الدورات و إشراكة في المؤسسات التعليمية والتربوية في المجتمع للتخلص وتصحيح الأفكار السلبية لديه، من يقع عليه التنمر: دراسة الحالة ومعرفة أسباب الضعف وعدم الدفاع عن النفس وإيجاد حلول واقعيه وتعزيز الثقة في النفس وإشراكه في أنشطة مختلفة تزيد من ثقته لنفسه وتقدير ذاته ومقابلة أسرته وتكليفها بمهام وواجبات متابعة في المنزل.

وأكدت النفيعي ان للتنمر أنواع ومنها التنمر الجسدي وهو يظهر في الضرب والركل وكدمات واضحة على جسم المتنمر عليه وهذه غالباً ما تظهر بين طلاب المرحلة الابتدائية وسرقة وتخريب الأشياء الخاصة للمتنمر عليه او رميها وتمزيق الكتب، اما التنمر اللفظي فهو باستخدام الفاظ السخرية والتهكم وتقليل الشأن والتحقير من الشكل او اللبس او الكلام واستخدام أساليب التهديد والوعيد، اما تنمر النفسي وهو أقواها إيلاماً ووقعاً على النفس حيث يتعمد المتنمر إلى تجاهل الحاجات الاساسية والمتطلبات وعدم تحقيق الرغبات والإهانات والتقليل من قدراته وعدم تنمية مواهبه وإشباع رغباته من الحب والتقدير وهذا التصرف يخرج من الاسرة والمدرسة.

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وكما زادت حصه السبيل مرشدة طلابية في المرحلة الابتدائية بالدمام، ان من أسباب التنمر أيضا فقد الحنان في الاسرة تجعل منه طفل عدواني و انعدام الرقيب في الإسرة لهذا الطفل و تقليد الطفل لما يرى بدون توجيه بحيث يُقلد الاشياء الخطرة بدون وعي للخطر، الحركة الزائدة عند الطفل ولفت الأنتباة له بالصف او امام الاصدقاء والأخوة، ومن الأسباب أيضاً تربية الوالدين للطفل على القوة وانه لابد أن أكون قوي لكي أعيش، الغيرة وذلك يجعل الطفل يحاول إذاء من هو أفضل منه لكي يثبت له بأنني أفضل منه.

وتابعت السبيل ان من اثار التنمر على الطفل هي العنف لبعض الزميلات او الأخوة في المنزل وأيضاً الإكتئاب والإنطواء وشعور بالعزلة داخل وخارج الفصل ومنها ايضاً عدم الرغبة في الحضور الي المدرسة وعدم الانتباه والتركيز وضعف في المستوى الدراسي والبكاء لأي سبب من الأسباب وتنفيذ الأوامر من الزميلات بدون وعي، وموضحة ان من طرق علاج التنمر هي التواصل المستمر ما بين المدرسة والمنزل ومحاولة تعزيز الثقة بالنفس وتقديم الدعم له وايضاً عدم تسليط الضوء على الطفل المتنمر بشكل مباشر من البداية ومحاولة نشر الوعي في المجتمع المدرسي عن التنمر ومخاطرة بشكل عام ثم محاولة تعديل سلوكه بطريقه غير مباشرة واشغاله بمهام اخرى ذو نفع للجميع وايضاً منها الأحتواء وتقديم المساعدة له بطريقة صحيحة وأخيرا من طرق العلاج هي عرضه على أخصائي نفسي لمتابعة حالته النفسية.

وأشارت هاجر الهويسين اخصائي نفسي مساعد بمركز مطمئنة الطبي بالقصيم، ان للأهل والمدرسة دور في منع التنمر وذلك من خلال ان على الأهل عدم الاستعجال بعدم تصديق أن طفلهم متنمر والعمل جاهداً مع المدرسة على وضع خطة فعالة للحد من تصرفات الطفل المتنمر والوقوف على مشكلات الطفل السلوكية أن وجدت والوقوف على الإحباطات التي يواجهها الطفل في المنزل أو في التعامل مع إخوانه او حل الواجبات المدرسية ومضيفة ان على المدرسة سن قوانين حازمة تمنع إيذاء أي طفل للآخر سواء كان الإيذاء بدنياً أو نفسياً و يجب حماية كل طفل من التعرض للإيذاء داخل المدرسة فهي بيئة أمنة وهادئة وايضاً على المدرسة تكثيف الرقابة والإشراف على الطلاب مما يضمن عدم تعرضهم للتنمر والخوف والذعر و على المعلم أن يدرك أنه هو القدوة الفعلية للطلاب، وعليه أن يعلم أن الكلمات قد تؤذي وأن إيذاء الكلمات قد يكون أشد من الإيذاء الجسدي.

وأضافت الهويسين ان هناك علامات تظهر على المتنمر وعلى الأهل التنبه لمشكلة التنمر وما إذا كان ابنهما أو ابنتهما يتعرض أو تتعرض للتنمر داخل المدرسة وساحاتها، أو في باص المدرسة أو في الكافتيريا وغيرها، وهناك بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل للتنمر على الأهل التنبه لها وهي انسحاب الطفل بشكل متكرر من الأنشطة المفضلة لديه وتراجع اهتمامه بالأنشطة المدرسية أو ما بعد المدرسة وابتعاده عن أصدقائه أو أي تجمعات وإهمال شكله الخارجي ومظهره العام وايضاً يعاني الطفل المعرض للتنمر حالة من العصبية والغضب و يعاني حالة من القلق الدائم والخوف وكما يمكن أن تظهر على جسده بعض الكدمات والجروح وقد يعاني حالة من فقدان أو زيادة الشهية.

واختتمت الهويسين ان على المحطات التلفزيونية العمل على بث البرامج التعليمية والدينية والوثائقية الهادفة وتجنب البرامج العنيفة، وحتى إن لم تغير المحطات سياستها، على الأهل اختيار الإعلام المناسب لأطفالهم وايضاً مراقبة الأبناء على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والانتباه لأي علامات غير عادية وتوفير مرشد اجتماعي في كل مدرسة مع تعزيز أهمية التواصل مع المرشد في حال التعرض لأي من أشكال العنف أو الأذى وأخيرا على الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية الأسرة والأطفال إطلاق حملات توعية لكافة الأعمار حول سلوك التنمر وأشكاله وطرق التعامل معه والوقاية منه وعلاجه.