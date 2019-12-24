شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 24 متهماً بـ «التحرش» في إحدى الفعاليات المقامة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

وأكد متحدث الشرطة أنه تم القبض عليهم وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.