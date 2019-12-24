أنقرة تلوّح لحفتر باتفاقية التعاون الأمني مع السراج: أوقف هجومك على طرابلس

طالبت أنقرة الجيش الوطني الليبي بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء "على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا"، متابعا "سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية".
وأضاف كالين "قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة".
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