شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى مهنئا الشعب اللبنانى بأعياد الميلاد: اتمنى التقارب والخلاص للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سعد الحريرى، رئيس حكومة تيسير الأعمال فى لبنان، الشعب اللبنانى بمناسبة أعياد الميلاد، متمنيا التقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله.

وقال سعد الحريرى:"اتوجه بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بحلول عيدي الميلاد المجيد و رأس_السنة الجديدة، آملاً أن تحمل معاني الأعياد بشائر المحبة والسلام والتقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله وأزماته".



سعد الحريرى

وكانت قد تم تكليف حسام دياب وزير التعليم السابق بتشكيل حكومة لبنان خلفا لسعد الحريرى، عقب التظاهرات الأخيرة التى شهدتها بيروت.