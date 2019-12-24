شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثى بمحافظة أبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في محافظة أبين جنوبي البلاد. Advertisements وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة بمديرية الوضيع في محافظة أبين، وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

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