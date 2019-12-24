شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل التعليمي» تعلق على حادث حافلة الطالبات بمحايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت شركة تطوير النقل التعليمي، على حادث حافلة النقل المدرسي الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة محايل عسير.

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وقالت الشركة، في بيان لها، إن الشركة كانت تقل طالبات من المرحلتين المتوسطة والابتدائية عندما وقع حادث التصادم، موضحة أن السائق أخلى الحافلة وأخرج الطالبات المصابات قبل اشتعال الحافلة.

وأضافت أن الجهات المختصة نقلت أربع طالبات مصابات إلى المستشفى، معظمهن في حال مستقرة، وواحدة لا تزال تحت الملاحظة.

وأشارت الشركة إلى أنها وفّرت حافلة بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، لافتة إلى أن مشرف المنطقة زار المستشفى للاطمئنان على حالة الطالبات المصابات.