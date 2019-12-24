شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: رصد 14 مليار ريال لدعم جودة تقنيات البناء الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تقنيات البناء في المملكة ما زالت في الجيل الأول فيما وصلت أغلب دول العالم إلى الجيل الثالث من تقنيات البناء.

Advertisements

وقال الحقيل في مقابلة مع “الإخبارية” إن برنامج تحفيز تقنيات البناء رصدت له ميزانية بقيمة 14 مليار ريال لدعم المصانع ورفع جودة تقنيات البناء الحديثة.

وأضاف أن نصف مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بعدد 65 مشروعا وبحصيلة 125 ألف وحدة سكنية تستخدم تقنيات البناء الحديثة المتنوعة.

وتابع وزير الإسكان أن ذلك يساعد على ضخ الوحدات السكنية بوقت قصير وجودة عالية وكبيرة.