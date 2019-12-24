شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 26 ألف مركبة «شفروليه» و«Sierra» لخلل في الفرامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، استدعاء 26,227 مركبة Sierra” GM و”شفروليه” Tahoe/Suburban/Silverado”/ Sierra” GMC” موديل 2020-2014. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية قد يؤدي إلى فرملة غير مقصودة على إحدى العجلات، مما يتسبب في انحراف المركبة وخطر وقوع حادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 26 ألف مركبة «شفروليه» و«Sierra» لخلل في الفرامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.