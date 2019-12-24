شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبة داخل جامعة الإمام «عبدالرحمن بن فيصل» بالدمام.. وشقيقها يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت طالبة جامعية في العقد الثاني من عمرها أمس (الاثنين)، إثر تعرضها لأزمة صحية داهمتها خلال تواجدها بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

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وكشف باهر الهاشم، شقيق الطالبة المتوفاة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقته، مبيناً أنها ذهبت إلى الجامعة لأداء آخر اختبار لها من جدول امتحاناتها، قبل أن تشعر بأعراض مفاجئة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية من قبل.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أضاف شقيق الطالبة أن إدارة الجامعة قدمت لشقيقته الإسعافات الأولية ثم استدعت الهلال الأحمر الذي نقلها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن التقرير الطبي أرجع سبب الوفاة إلى حدوث سكتة قلبية، بينما أكدت إدارة المستشفى أنها وصلت بعد توقف قلبها.

وبيّن أن شقيقته متزوجة لكنها لم ترزق بأبناء، في الوقت الذي أصدرت فيه إدارة الجامعة بدورها بياناً نعت فيه الفقيدة، سائلة أن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.