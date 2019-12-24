صحيفة: العلاقات الإماراتية الإريتيرية تميزت بمسيرة إيجابية على مدى عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تعتبر العلاقات التي تجمع بين الإمارات وأغلب دول القارة الأفريقية نموذجاً للتعاون المثمر الذي يقوم على الاحترام والعمل لتحقيق المصالح المشتركة والارتقاء بالعلاقات للدرجة التي تصبح معها من النوع الاستراتيجي الذي يستند إلى روابط تاريخية وتواصل وتنسيق دائم وتبادل وجهات النظر حول مجمل قضايا المنطقة والعالم، خاصة التي تهم الجانبين.



وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" إلى أنه ومن هنا تبرز العلاقات الإماراتية مع إرتيريا الصديقة، والتي تميزت بمسيرة إيجابية على مدى عقود كان فيها العمل المشترك كفيلاً بالارتقاء بالعلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين، ولاشك أن التقدير لدور الدولة وتوجهها الحضاري قد جعل إريتريا تفتح أبوابها لمواطني الإمارات دون تأشيرة دخول، وهو ما كان له دور إيجابي في تنشيط المشاريع الاستثمارية والتجارية في البلد الصديق مما انعكس إيجاباً على أغلب القطاعات التي شهدت تطوراً ملحوظاً وهو ما تثمنه إرتيريا كثيراً.

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وأوضحت أن لقاءات القمة التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفخامة الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي، تهدف لإعطاء أكبر زخم ممكن للعلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في المجالات كافة، فضلاً عن استعراض آفاقها المستقبلية.

وذكرت أن فخامة الرئيس الإرتيري ثمن عالياً جهود الإمارات ودورها الرائد في دعم الدول الأفريقية ومسيرات التنمية فيها، والتي تنطلق من مبادئ إنسانية راسخة في علاقات الإمارات مع دول العالم، ولاشك أن مواقف الدولة وعلاقاتها المتينة ومبادراتها الإنسانية تجاه القارة الأفريقية ذات التاريخ الطويل يعكس الجهود الخيرة التي تم العمل عليها.

وأضافت أن العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين تنطلق من إرادة سياسية متينة تعكسها مواقف الدولتين في دعم العلاقات والتعاون والتفاعل الواجب مع كل القضايا التي تهم البلدين، فضلاً عن العمل لتعزيز أمن وسلامة واستقرار المنطقة في ظرف أشد ما يحتاج فيه التعاون الدولي إلى تفاهمات استراتيجية راسخة بين جميع الأطراف لضمان أمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن العلاقات ستتواصل بمزيد من العمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويعزز التعاون ويقدم المثال على ما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية وكيف يمكن أن تكون مثالاً راسخاً عندما تُبنى على أسس صحيحة وحرص مشترك لتنميتها.