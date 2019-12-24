الأعشاب أم "الجيم".. أيهما أنجح للتخسيس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

المعادلة الناجحة لإنقاص الوزن هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تأكل، ما يدفع الجسم للاعتماد على مخزون الدهون المتراكمة. لكن يجد كثير من الناس صعوبة في الذهاب إلى الصالة الرياضية (الجيم) وممارسة التمارين المكثّفة لحرق مزيد من السعرات، بحيث تنجح معادلة الحمية الغذائية. فهل يمكن أن تكون الأعشاب تضبط الشهية والتوابل التي تحرق الدهون بديلاً ناجحاً؟ للتخسيس تناول الحلبة والقرفة والزنجبيل والشاي الأخضريعتبر النشاط البدني ركناً أساسياً في معادلة خسارة الوزن، فإذا كنت تجد صعوبة في ممارسة التمارين المكثّفة، بالإمكان المشي لنصف ساعة كل يوم، أو حتى 20 دقيقة، ويفضّل أن يكون المشي سريعاً لتعزيز عملية حرق الدهون. من ناحية أخرى، يمكنك الاعتماد على الأعشاب مع اتباع حمية غذائية منضبطة، بحيث تستبعد الأطعمة الغنية بالدهون كالبيتزا والحليب والأجبان الدسمة وجلد الدجاج، واللحوم المصنعة كالبرغر والسجق، وكذلك المشروبات السكرية. كما ينبغي اختيار أطعمة صحية، قليلة السعرات، مثل الخضروات والبقول والحبوب، وحصة معتدلة من المكسرات. أعشاب وتوابل للتخسيس: * الحلبة من الأعشاب التي تضبط الشهية. تناول 8 غرامات في اليوم لمدة 3 أسابيع. * أضف رشة من الفلفل الأحمر الحريف (الشطة) للوجبات الرئيسية لزيادة حرق السعرات. * تناول 3 أكواب يومياً من الشاي وخاصة الأخضر. * أضف الزنجبيل للطعام، أو تناول كوباً أو كوبين من شاي الزنجبيل. * القرفة من الأعشاب التي تحرق الدهون، تناول 4 غرامات من القرفة يومياً. * الكمّون من التوابل التي تحفّز حرق الجسم للدهون. * الزعتر من الأعشاب التي تساعد على حرق السعرات الحرارية.

