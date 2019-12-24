5 طرق يؤثر بها هاتفك سلباً على فقدان وزنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

مع انتشارها بشكل كبير في وقتنا الحاضر، واستخدامها على نطاق واسع في جميع الأماكن، أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المعروف بأن استخدام الهواتف الذكية المفرط ينطوي على أضرار عديدة، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان. فيما يلي مجموعة من التأثيرات السلبية التي يتركها استخدام الهاتف الذكي على عملية تخفيض الوزن، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا: １- التوتر والقلق قد يشعر المرء بالتوتر والقلق عندما يتلقى الكثير من الإخطارات على الهاتف الذكي، مما يؤثر على النظام الهرموني وأداء مناعة الجسم الذي يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة وزيادة الوزن. ２- المشي ببطء يؤدي التحديق بالشاشة أثناء المشي أو الركض، إلى بطء الحركة مما يقلل من فاعلية التمارين التي يمارسها الإنسان ويخفض من كفاءتها في تخفيض الوزن. ３- تناول المزيد من الطعام إن كنت تستخدم الهاتف أثناء تناول الطعام فإنك ستتناول المزيد من الطعام دون أن تشعر، ولن تتنبه لكمية السعرات الحرارية التي تتناولها، وهذا يؤثر سلباً على عملية فقدان الوزن. ４- الهاتف يعطل دورة النوم يعتبر النوم جانباً حاسماً في استراتيجية فقدان الوزن، لذا فإن الحرمان من النوم بسبب استخدام الهاتف يؤدي إلى الإخلال بإيقاع الجسم الطبيعي، والتقليل من إنتاج الميلاتونين المسؤول عن النوم. كما يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إجراء تغييرات على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الجوع والشهية، الأمر الذي يؤثر على عملية فقدان الوزن. ５- الهاتف يلهي عن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يصرفك الإدمان على الهاتف من التركيز بشكل كامل على ممارسة التمارين الرياضية، مما يخفف من فاعلية هذه التمارين وكفاءتها في فقدان الوزن.

