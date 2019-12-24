ردا على أمريكا.. هواوي تلجأ إلى بدائل لجميع خدمات جوجل

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة هواوي شركة هواوي

كتب- وكالات:

قبل عدة أشهر أطلقت هواوي هاتفها الرائد "ميت 30"، وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة في الهاتف فإنه لم يخرج إلى العام وانحصر بيعه داخل الصين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي.

وفي ظل غياب بشائر حل الأزمة، تعمل هواوي حاليا مع المطورين الهنود لإنشاء بدائلها الخاصة من تطبيقات جوجل الأكثر شعبية، بعد أن أثر الحظر المفروض على هواوي بشدة على إستراتيجية الشركة وحركاتها، عبر منع أجهزتها الجديدة من تثبيت تطبيقات جوجل، لكن الشركة الصينية لا تظهر أي علامات على الضعف.

ونقلت صحيفة الإيكونوميك تايمز عن تشارلز بينج، الرئيس التنفيذي لشركتي هواوي وهونر في الهند لصحيفة الإيكونوميك تايمز: إن العلامة التجارية هونر التابعة لهواوي تجري محادثات مع 150 من أفضل شركات التطبيقات في الهند لضمان وجودها ضمن معرض تطبيقات هواوي وهو البديل لمتجر جوجل بلاي.

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وقال "لدينا خدمات هواوي المحمولة HMS الخاصة بنا ونحاول بناء نظام بيئي متنقل، وستكون معظم التطبيقات الرئيسية مثل الملاحة والدفع والألعاب والرسائل جاهزة بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي، ونتجه إلى إنشاء نموذج عمل شامل مع المطورين وموفري المحتوى والخدمات، وسنقدم قيمة مجزية لهم".

وتشمل البدائل الألعاب والخرائط وبريد جوجل ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، وكلها تطبيقات يستخدمها الكثير من الناس وترغب هواوي في إيجاد بدائل لها بسبب الحظر، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال تشارلز بينج إن هاتف هونر القادم سيأتي بالفعل مع خدمات جوجل، وقال: لن يرى المستهلكون فرقًا بين GMS و HMS.