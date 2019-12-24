شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتصل بعريس لتهنئه بحفل زواجه وشكره على مبادرته الإنسانية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتصل الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن شخصيا بعريس أردنى لتهنئته وشكره على المبادرة الإنسانية التى قام بها. وشكر الملك عبدالله الثانى، اليوم الدكتور عادل على ياسين الزيود، المغترب فى دولة البحرين، خلال اتصال هاتفى على مبادرته بإشهار زواجه، بإطعام 60 يتيما.

Advertisements وحيا جلالته مبادرة الزيود، والدكتورة خيرانى حسن، اللذين أرادا أن يعززا سنة خير فى المجتمع، وذلك وفقا لوكالة "عمون". وأعلن الزوجان، عدم قبولهما "للنقوط"، طالبين من الأقارب حفظه لأسرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يتصل بعريس لتهنئه بحفل زواجه وشكره على مبادرته الإنسانية..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.