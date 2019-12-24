شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السودانى: القوات المسلحة عصية على محاولات الاستهداف والشقاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وشهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة السودانية، احتفال كلية "القادة والأركان"، في مقرها في أم درمان (بولاية الخرطوم)، بتخريج دورة "القيادة والأركان"، التي ضمت عددا من الدارسين من ضباط القوات المسلحة السودانية، والدول الشقيقة والصديقة.
وقال رئيس هيئة الأركان بالسودان، في كلمة خلال الاحتفال، إن علاقات القوات المسلحة السودانية، مع الأشقاء والأصدقاء جيدة، منوها بأهمية التعاون والتنسيق والتكاتف وتوحيد المفاهيم وتكامل الأدوار من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة والإقليم.
وأضاف: "نشهد اليوم إنجازا جديدا بتخريج كوكبة جديدة من ضباط القوات المسلحة، ونحن نستشرف الاحتفال بذكرى استقلال السودان، التي تأتي متزامنة هذا العام مع ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، والتي انحازت فيها القوات المسلحة لإرادة وتطلعات الشعب السوداني".
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