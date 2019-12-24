شكرا لقرائتكم خبر عن قوات صومالية تتمكن من طرد مسلحى حركة الشباب من 3 قرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير الأمن في ولاية "هيرشابيل" الصومالية محمد عبد الرحمن أن القوات المحلية في الولاية تحاول طرد مسلحي حركة الشباب المتشددة من بعض معاقلها المتبقية.

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وقال عبد الرحمن - لوسائل إعلام محلية حسبما ذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم الثلاثاء - إن القوات المحلية للولاية إلى جانب الجيش الوطني الصومالي طردوا حركة الشباب من 3 قرى بالقرب من بلدة "أدالا" في منطقة "شابيلي الوسطى".

وتأتي العملية الهجومية في أعقاب تلقي الجيش تقريرًا استخباراتيًا يشير إلى أن الشباب تعيد تجميع صفوفها في المناطق الريفية الواقعة على أطراف البلدة.