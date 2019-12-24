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الحكومة السودانية تحسم قرارها بشأن الدعم الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 يعقد مجلس الوزراء السوداني، بعد غد الخميس، اجتماعا حاسما، لمناقشة الموازنة الجديدة لعام 2020، والتي تقترح رفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

 

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ترأس اليوم اجتماعا للمجلس، واصل فيه التداول حول موازنة العام المالي 2020.

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وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، في تصريح صحفي، إن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها بشأن الموازنة، وأبدى المجلس ملاحظات متعددة حول التقرير.

 

وأشار إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعين اليوم، ومن ثم ترفع تقريرها النهائي لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء صباح الخميس القادم، موضحا أن الموازنة ستُعرض عقب إجازتها على الرأي العام.

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