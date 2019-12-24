شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجزائر: تشييع جنازة رسمية لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الرئاسة فى بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أنّ جنازة الفقيد، بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية فى العاصمة الجزائرية.
هذا وسيتمكن المواطنون وكبار الشخصيات والمسؤولين، إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، صباح غدا بقصر الشعب.
وتوفى صباح الاثنين الماضى، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائرى ورئيس أركان الجيش الفريق، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.
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