شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجزائر: تشييع جنازة رسمية لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنّ مراسيم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح، ستكون رسميا غدا الأربعاء.

وأوضحت الرئاسة فى بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أنّ جنازة الفقيد، بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية فى العاصمة الجزائرية.

هذا وسيتمكن المواطنون وكبار الشخصيات والمسؤولين، إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، صباح غدا بقصر الشعب.

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