شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الألكسو: نعمل على وضع استراتيجية موحدة للبحث العلمى بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، إن المؤتمر يأتى فى إطار رؤية استشرافية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع الدول العربية من أجل رفع مستوى الوعى واستشراف المستقبل لأن المستقبل يتطلب الاهتمام بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا لذا يأتى هذا المؤتمر من أجل رفع مستوى الوعى بالدول العربية والعمل على تبادل مختلف الخبرات فى دولنا العربية.

وأضاف "أعمر" فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى العرب، أن المؤتمر استضافة كريمة من قبل جمهورية مصر العربية اتيحت لنا هذا اللقاء كمان إن كان لدينا لقاء متميز مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطانا حملة من التوجيهات وشرفنا برؤية مستقبلية للشباب العربى بشكل عام والشباب المصرى بشكل أخص .

وتابع أن المؤتمر بمثابة فرصة أنتجته المنظمة لمختلف الدول العربية من أجل استشراف المستقبل لان المستقبل للعلم والتكنولوجيا .

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وأستطرد رئيس منظمة الالكسو، أن التحديات مراجعة المناهج فى الدول العربية، ومراجعة المنظومة التربوية بشكل عام حتى تستجيب لتطلعاتنا المستقبلية .

وتابع مدير منظمة الالكسو أن المنظمة تعمل على وضع استراتيجية الدول العربية بشراكة مع مختلف الدول العربية مع المحافظة على كل خصوصية كل دولة عربية ومستوياتها التى وصلت إليها والعمل على الاستفادة من كل تجارب الدول للخروج باستراتيجية موحدة فى إطار البحث العلمى وتصنيف الجامعات ورؤية استشرافية للمستقبل.