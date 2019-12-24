شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الجيش السورى تتابع هجومها باتجاه إدلب وسط انهيار التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش السورى، أن وحداته تتابع هجومها باتجاهى الجنوب والجنوب الشرقى لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة، بعد تدمير مقراتها وتكبدها خسائر فادحة فى المعدات والأرواح.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وحدات الجيش طهرت ما يزيد عن 320 كيلومترًا مربعًا وطرد "جبهة النصرة" وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية.

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وأكد البيان، إصرار القوات المسلحة على إتمام تطهير محافظة إدلب من الإرهاب، مجددة حرصها على حياة المدنيين، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش السورى القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله.

وشدد البيان، على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش السورى تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين.