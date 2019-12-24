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مسيحيو غزة يتهمون إسرائيل بمنح تصاريح قليلة للسفر فى عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بعض مسيحى غزة ومسؤولون فلسطينيون اليوم الثلاثاء إن أقل من نصف المسيحيين المقيمين فى القطاع الذين طلبوا تصاريح إسرائيلية لزيارة المواقع المقدسة فى بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد حصلوا على موافقة على طلباتهم.

وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستسمح بسفر المسيحيين من قطاع غزة، الذى تفرض عليه حصارا متراجعة عما أعلنته في 12 ديسمبر بشأن منعهم لدواع أمنية وهو ما يخالف سياستها المعتادة فى عيد الميلاد.

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وعشية عيد الميلاد اليوم الثلاثاء قال مسؤولو حدود فلسطينيون إن 316 تصريحا صدرت لمسيحيين للسفر من غزة إلى القدس وبيت لحم فى الضفة الغربية المحتلة. وقال رجال دين مسيحيون إنهم طلبوا 800 تصريح.

ويعيش فى قطاع غزة نحو ألف مسيحى معظمهم أرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد فى 7 يناير. ويعيش فى القطاع مليونا فلسطينى معظمهم مسلمون.

 

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