شكرا لقرائتكم خبر عن هاكرز لسلطات العراق: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سلسلة وزارات عراقية تمت مهاجمتها إلكترونياً الأسبوع الماضي، اخترق "هاكرز"، الاثنين، موقع وزارة الصحة العراقية على فيسبوك.

في التفاصيل، انتشر على حساب وزارة الصحة العراقية في فيسبوك، صورة الاثنين، كتب عليها: "وزارة الصحة العراقية.. ستروننا بعيون أطفال المدارس، بعيون شعب سرقوا منه كل ما يملك، بعيون مريض يشترى العلاج، بعيون أطباء فى مستشفيات مدمّرة، بعيون علماء وحكماء هاجروا، الثورة وإن حاولت إطفاءها، الثورة فكر لا ينتهي، الثورة مستمرة".

وأضاف المنشور: "دول لا تستطيع حماية مواقعها لن تتمكن من حماية أرواحنا وأموالنا وأطفالنا".

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ووفقا لموقع العربية، يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية كانت قد أفادت بتعرض موقع وزارة الصحة العراقية في فيسبوك، إلى اختراق من قبل "مجهولين".

وسبق أن قام مجهولون، في وقت سابق، باختراق عدد من مواقع الوزارات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهدوا باختراق المزيد من مواقع مؤسسات الدولة.

يذكر أن حراكاً شعبياً في العراق كان قد انطلق منذ أشهر، في البداية احتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.