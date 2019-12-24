شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الفلسطينى للمشاركين بمؤتمر الذكاء الاصطناعى: "أوصيكم بالقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العرب حول الذكاء الاصطناعى والتعليم التحديات والراهبات، عدد من الباحثين الفائزين بمسابقات علمية فى مجالات الذكاء الاصطناعى .

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم الفلسطينى خلال تكريم باحثة فلسطينية الشكر إلى وزارة التعليم العالى المصرية على استضافة مصر المؤتمر السابع عشر لمنظمة الالكسو .

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وأضاف أبو مويس خلال تكريم الباحثة الفلسطينية، للمشاركين فى حضور المؤتمر: "أوصيكم بالقدس"، موجها الشكر للباحثة على جهودها فى مجال البحث العلمى .