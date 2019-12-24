شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين شمال غرب حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت مضادات الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية فى أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالى الغربى. وذكرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية معبأة بست قنابل مُعَدَّة للانفجار فى أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالى الغربى. Advertisements وتصدت مضادات الجيش الليلة الماضية لطائرة مسيرة، تابعة للتنظيمات الإرهابية، حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري، وذلك بعد ساعات من التصدى لطائرات مسيرة فى سماء مدينة جبلة، ومنعها من تنفيذ اعتداءاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين شمال غرب حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.