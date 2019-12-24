شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين شمال غرب حماة والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية معبأة بست قنابل مُعَدَّة للانفجار فى أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالى الغربى.
وتصدت مضادات الجيش الليلة الماضية لطائرة مسيرة، تابعة للتنظيمات الإرهابية، حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري، وذلك بعد ساعات من التصدى لطائرات مسيرة فى سماء مدينة جبلة، ومنعها من تنفيذ اعتداءاتها.
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