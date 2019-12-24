اليمن..الحوثيون يعلنون الإفراج عن 23 مختطفا بصنعاء

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، أنها أفرجت عن 23 مختطفًا، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ نهاية العام 2014.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة إن أجهزتها الأمنية في صنعاء أفرجت الثلاثاء، عن 23 ممن أسمتهم "المخدوعين الذين تم التحفظ عليهم بعد أن كانوا في طريقهم للالتحاق بجبهات العدوان (في إشارة إلى القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي)".

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ولم يصدر على الفور، تعليق من الحكومة اليمنية أو التحالف العربي، حول ما أوردته الجماعة.

وبشكل متكرر تعلن جماعة الحوثي الإفراج عن مختطفين تم الزج بهم في السجون بأوقات سابقة، بعد أن وجهت لهم تهما بتأييد التحالف العربي بقيادة السعودية والقوات الحكومية.

وتقول تقارير حقوقية وحكومية في اليمن، إن جماعة الحوثي، اختطفت الآلاف بينهم سياسيون وحقوقيون وصحفيون، بتهم تأييد التحالف العربي وهو ما ينفيه المختطفون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.