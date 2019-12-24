إعلام: باكستان تمنح ملك البحرين رخصة صيد طيور محمية

إسلام أباد/ بهلول جتين قايا/ الخليج 365

- و5 من أفراد العائلة المالكة البحرينية

- الرخصة سارية المفعول حتى31 يناير المقبل

- يسمح للعائلة المالكة بالبقاء مدة 10 أيام وصيد 100 طائر على الأكثر بولايتيْن فقط

منحت السلطات الباكستانية تصريحا لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، و5 من أفراد العائلة المالكة، يسمح لهم بصيد طيور الحبارى، المحمية دوليا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن رخصة صيد الطيور المحمية منحت لـ6 أشخاص من العائلة الملكية في البحرين، بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى وعمه ووزير خارجية البحرين.

وأضافت أن الرخصة سارية المفعول حتى31 يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما سيسمح للعائلة المالكة بالبقاء مدة 10 أيام، على أن يصطاد أفرادها 100 طائر على الأكثر، في ولايتي السند وبلوشستان فقط.

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وسنويا، يتوافد أفراد من العائلات الحاكمة من السعودية والإمارات وقطر إلى باكستان لصيد طيور الحبارى المحمية لمدة 10 أيام، حيث يدفع أعضاء العائلات الحاكمة مبلغ 100 ألف دولار لقاء رخصة الصيد.

ويتعرض أمراء للحبس والغرامات بسبب الصيد غير النظامي، حيث تم اعتقال أمير قطري في عام 2015 في ولاية "خيبر بختونخوا" الباكستانية، وأطلق سراحه بعد دفع غرامة 80 ألف روبية (نحو 522 دولارا

أمريكيا).

كما تم اعتقال 7 أشخاص قطريين بينهم 4 من العائلة الحاكمة، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للسبب نفسه.

وانتقد سابقا فيصل كوندي كريم النائب عن حزب الشعب الباكستاني، الحكومة لسماحها للعائلات العربية المالكة بصيد الطيور المحمية الممنوع صيدها بالقوانين المحلية والدولية.

كما انتقد أيضا إرسال الحكومة الباكستانية 150 نوعا من الصقور المحمية، كهدية إلى أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.