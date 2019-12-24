"الخارجية" الفلسطينية تتهم "بوميبو" بـ "معاداة السامية"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بتصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بشأن الاستيطان وعدتها "معادية للسامية".

وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "بومبيو أطلق على الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي".

وأضافت:" إن إنكار وجود حق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين".

وقالت إنها "ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة".

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وأكملت "الخارجية الفلسطينية":" لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع، للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة".

وجاءت أقول "بومبيو"، في مقابلة اجرتها معه "شبكة الستلايت المسيحية CSN".

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية وفلسطينية شديدة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.