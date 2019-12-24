مباحثات حوثية إيرانية حول أزمة اليمن

اليمن/ الخليج 365

بحثت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تطورات الأزمة اليمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن محمد عبدالسلام، الناطق باسم الجماعة، رئيس فريقها المفاوض، التقى ظريف، في العاصمة العُمانية مسقط، لمناقشة آخر التطورات في اليمن والمنطقة.

وفي اللقاء الذي حضره عضو الوفد الحوثي المفاوض عبدالملك العجري، وعدد من المسؤولين الإيرانيين، تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية والميدانية في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات.

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ووفق المصدر نفسه، تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في اليمن و"الحصار المفروض، والذي فاقم من معاناة الشعب اليمني يوما بعد يوم".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.