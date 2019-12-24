عائلات مسيحية تغادر غزة متوجهة لـ"بيت لحم" للاحتفال بأعياد الميلاد

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

بدأت عائلات فلسطينية مسيحية، الثلاثاء، مغادرة قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمالا)، متوجهة نحو مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، للمشاركة باحتفالات أعياد الميلاد.

وقال كامل عيّاد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة، لوكالة "الخليج 365":" إن مجموع التصاريح التي أصدرها الجانب الإسرائيلي لمسيحي غزة للسماح لهم بمغادرة القطاع نحو بيت لحم بلغت 317 تصريحا".

وأضاف:" إن عدد المتقدمين للحصول على تصاريح إذن لمغادرة غزة بلغ نحو 950 متقدّما".

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بدورها، قالت هيفاء السلفيتي، قبيل مغادرتها قطاع غزة نحو بيت لحم، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، إن إسرائيل لم تصدر تصاريحا لأطفالها.

وتابعت في حديثها لـ"الخليج 365":" نغادر لكن الأطفال يبقون في البيوت، ولا يشاركون في احتفالات بيت لحم، بسبب عدم إصدار تصاريح تسمح لهم بمغادرة غزة، الأمر الذي يحزنهم".

ويحتفل المسيحيون بالعيد في يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب التقويم الغربي، فيما تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.