وفاة طالبة داخل الحرم الجامعي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفاصيل حادثة وفاة إحدى الطالبات داخل الحرم الجامعي، أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول.

وقالت الجامعة في بيان لها: بمزيد من الأسى والحزن، تنعى إدارة الجامعة الطالبة زكية عدنان الهاشم -رحمها الله- والتي وافتها المنية أمس، حيث كانت الطالبة قد وصلت إلى الجامعة في الصباح الباكر من اليوم نفسه، بصحبة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أية مشكلات صحية.

وأضاف البيان: وفي حدود الساعة الثامنة صباحاً سقطت الطالبة على الأرض، وعلى الفور باشرت إدارة الكلية الحالة وتم استدعاء الطاقم الطبي لمباشرة الحالة، وبعد الكشف على الطالبة وجد أن الضغط غير محسوس والنبض كذلك، وأن هناك انقطاعاً في التنفس، وتم إجراء تنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

بعد ذلك تم استدعاء الهلال الأحمر السعودي، الذي وصل في وقت قياسي، ولدى وصوله تم نقلها مباشرة إلى المستشفى القريب للكلية، حيث باشر الفريق الطبي الحالة وفق المتبع لديهم، واتضح لهم أن الطالبة قد فارقت الحياة، وأن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس (رحمها الله).